Minder tuberculose in Europa, maar medicijnresistentie stijgt

Volgens een vandaag uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO Europe) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) daalde het aantal tbc patiënten in de WHO regio Europa[1] tussen 2011 en 2015 met 4,3% per jaar. Ook eiste de ziekte jaarlijks 8,5% minder dodelijke slachtoffers. Ondanks deze daling blijft het aantal medicijnresistente patiënten in Europa stijgen. Geschat wordt dat één op de vijf nieuwe gevallen van medicijnresistente tuberculose (MDR-tbc) wereldwijd zich voordoet in onze regio.



Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld en een mondiaal gezondheidsprobleem. Elke dag sterven bijna 5.000 mensen aan tuberculose. Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds: “1,8 miljoen mensenlevens per jaar. Dat is onacceptabel voor een ziekte die goed te genezen is. Dat aantal moet dus drastisch omlaag. Daarbij is de opkomst van medicijnresistentie een groot gevaar. Onlangs zijn, voor het eerst in meer dan 40 jaar, nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen voor de behandeling van MDR-tbc. Het komt er nu op aan om deze medicijnen op een veilige manier toe te passen, zodat geen nieuwe vormen van resistentie ontstaan.”



Via een door USAID gefinancierd project is KNCV Tuberculosefonds in Tajikistan en Kirgizië gestart om kortere en betere behandelingen beschikbaar te maken. Hierdoor hoeven MDR-tbc-patiënten nu negen maanden lang medicijnen te nemen in plaats van bijna twee jaar lang. Door de kortere duur van de behandeling wordt de kans groter dat patiënten de behandeling volledig afmaken. Meer landen zullen snel volgen omdat KNCV Tuberculosefonds keihard werkt om de wereldwijde epidemie van MDR-tbc te stoppen.



Tuberculose in Nederland licht gestegen

Volgens de vandaag gepubliceerde cijfers van het RIVM werd in 2016 bij 889 patiënten tuberculose vastgesteld. Dat is 3% meer dan in 2015 toen er 861 patiënten waren en 9% meer dan in 2014 (815). Multiresistente tuberculose (MDR-tbc) werd in 2016 bij 13 patiënten vastgesteld (tien in 2015).



In Nederland is de verspreiding van tuberculose goed onder controle dankzij een goedwerkend systeem van tbc-opsporing en –behandeling. Maar in een tijdperk waarin mensen migreren en over de hele wereld reizen, blijft een goedwerkende en effectieve bestrijding van de grensoverschrijdende ziekte hard nodig.



24 maart: Wereld Stop Tuberculose Dag

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag, de dag waarop mondiaal aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld.

