Gids zwemt met krokodillen terwijl zijn passagiers verbaasd toekijken



In Louisiana kun je diverse krokodillen safari's boeken. Bij een aantal daarvan moet je raar opkijken als de gids en tevens kapitein van de boot besluit om in het water te springen. De dieren te voeren en soms zelfs op te tillen. Het is vragen om ongelukken en toont weinig respect voor deze dieren.

You'll Hear About This Guy On The News One Day Watch More Funny Videos at www.break.com

Geplaatst door 50plusser.nl

21 maart 2017 08:56

