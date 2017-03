De paus kan hier wel om lachen, wij ook ;-)



De huidige paus is geweldig. Heeft totaal geen groot ego en is ongelofelijk benaderbaar. Als dit meisje zijn keppeltje pakt ligt hij helemaal in een deuk van het lachen.





Geplaatst door 50plusser.nl

23 maart 2017 09:03

