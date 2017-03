Professor Halbertsma geeft lezing over Mongoolse Marco Polo



Op zondag 2 april 2017 geeft Prof. Tjalling Halbertsma een lezing in het Nationaal Militair Museum (NMM) over Rabban Sauma, de gezant van de Khan en tegenligger van Marco Polo. De lezing is gratis voor bezoekers van het Nationaal Militair Museum.



Rabban Sauma: gezant van de Khan en tegenligger van Marco Polo

Aan het eind van de dertiende eeuw reisde een Mongoolse monnik en gezant vanuit het huidige Beijing naar Europa. Rabban Sauma beschreef zijn wonderbare reis in een dagboek. Wie was deze tijdgenoot van Marco Polo en waarom bezocht hij Rome en Parijs? Wat had hij gemeen met het Westen en waarom werd deze Mongoolse ontdekker van Europa zo snel weer vergeten? En wat is er in de tentoonstelling 'Genghis Khan, wereldveroveraar te paard' te zien van de wereld van Rabban Sauma?



Zondag 2 april 14.00 uur

Het NMM organiseert deze lezing in het kader van de tentoonstelling 'Genghis Khan, wereldveroveraar te paard'. Deelname is gratis voor bezoekers van het NMM (op vertoon van een geldig toegangsbewijs). Het aantal plaatsen is beperkt, bezoekers kunnen zich vooraf aanmelden via de website nmm.nl/aanmelden.



Professor Tjalling Halbertsma

Tjalling Halbertsma is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en schreef verschillende boeken over het Nestoriaanse erfgoed van Binnen-Mongolië en de reis van Rabban Sauma.



