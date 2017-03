Dit is nog eens een indrukwekkende 'waterval' van lava



Byron Matthews heeft de lavastroom in Kalapana prachtig weten te filmen. Mocht je ooit naar Hawaii op vakantie gaan. Dan is een bezoek aan het Lava View Point zeker een uitstapje die je niet wil missen.





Geplaatst door 50plusser.nl

24 maart 2017 10:57

