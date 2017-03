's werelds grootste kettingzaag neemt het op tegen 2400 jaar oud hardhout



Zowel de zaag als het blok hout zijn indrukwekkend te noemen. Mooie quote ook "When that was a sapling. You're about half way through the Roman Empire."





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

24 maart 2017 12:48

6 keer bekeken.