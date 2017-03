Semana Santa processie in Ronda (Malaga)



In april kun je in Andalusië verschillende grote processies bekijken. Eén daarvan vindt 9 april in Ronda plaats. Het is een indrukwekkend schouwspel. Dat als je de kans hebt, je een keer in je leven van dichtbij bekeken moet hebben. Dit zijn de beelden van de Semana Santa in 2016 in Ronda.





Geplaatst door 50plusser.nl

24 maart 2017 16:07

