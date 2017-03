Zuiderzeemuseum richt schijnweroer op oude ambacht

In een sterk veranderende wereld maakte het oude ambacht plaats voor machines. Het geluid van de smidse, de geur van palingroken. Wie herinnert het zich nog? Vanaf 1 april beleef je de tijd van het oude ambacht in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen dankzij de expositie ''Handgemaakt''.

Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum

Sinds 1983 houdt het buitenmuseum de ambachten levend. Dit jaar besteedt ze daaraan extra aandacht.

Ded deur van diverse werkplaatsen staat voor je open, De visroker, zeilmaker, touwslager, smid, kuiper, stoker en mandenmaker tonen je hun ambacht,

Er is:

• Een Doe-het-zelf paviljoen,

• Diverse ambachtsweekenden,

• Een (foto)tentoonstelling, film en verschillende andere presentaties.



Eerste dag op 1 april



Op de eerste dag van het nieuwe seizoen, zaterdag 1 april, vindt om 12.00 en 14.00 uur een muzikale voorstelling plaats van muziektheatergroep BOT. Deze groep liet zich inspireren door de verschillende Zuiderzeeambachten. Vanaf deze dag zijn de verschillende werkplaatsen dagelijks bemand, bekijk je in de fotosalon historische portretten van ambachtslieden uit het voormalige Zuiderzeegebied, bezoek je het Taan laboratorium van Merel Karhof en zie je in het Filmhuis een documentaire van filmmaakster Wendy Wilgenburg over zes ambachtslieden die vandaag de dag nog werken rondom de voormalige Zuiderzee

.

Doe-het-zelf paviljoen



In een speciaal voor dit jaar ontworpen Doe-het-zelf paviljoen mogen bezoekers aan de slag met typische Zuiderzeematerialen. Iedereen kan hier zijn of haar creativiteit en ambachtelijke vaardigheden ontdekken of verder ontwikkelen.

Zo kan er gewerkt worden met touw, zeildoek, bezemstelen en ‘kloten’, maar ook met een variatie aan grote, creatieve en hedendaagse materialen. Er is een werkplaatsbegeleider in het paviljoen die bezoekers op weg helpt met het maken van gebruiksvoorwerpen, zoals een lamp of een krukje.

Ambachtsweekenden



Gedurende het seizoen zijn er diverse activiteiten, zoals demonstraties en workshops. Iedere maand vindt er een speciaal ambachtsweekend plaats, waarin één specifiek ambacht extra aandacht krijgt. Je kunt dan zien hoe het ambacht vroeger werd uitgevoerd, binnen de Zuiderzeecontext en ook welke hedendaagse toepassingen er zijn. Daarnaast worden ook de grondstof en – waar mogelijk – de winning en verwerking hiervan belicht. De eerste weekenden die op het programma staan zijn het Mandenvlechtweekend op 22 en 23 april en het Smeedweekend op 20 en 21 mei. Hier vind je alle verschillende ambachtsweekenden die dit jaar worden georganiseerd.

Over het Zuiderzeemuseum



Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied.

Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920.

In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten.

Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. In 2015 riep de internationale beoordelingssite TripAdvisor het museum uit als een van de beste musea van Nederland. In 2016 heeft het museum deze hoge waardering behouden.