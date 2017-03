Ongegeneerde leugenaar "I never said repeal and replace Obamacare"



Trump is een man die schuld altijd op een ander afschuift, in het leven staat als een boze kleuter, pronkt met dingen die goed gaan en liegt alsof het gedrukt staat. Bekijk dit filmpje eens, het is te genant voor woorden.





Geplaatst door 50plusser.nl

25 maart 2017 14:09

