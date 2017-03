Einde houdbaarheidsdatum Nederlands bier nabij



Steeds meer brouwers plaatsen geen houdbaarheidsdatum maar een productiedatum op de bierfles. Donkere bieren, zure bieren en bieren met een hoog alcoholpercentage rijpen bij goede bewaring verder en krijgen een compleet nieuwe smaak. Bierdrinkers denken nu ten onrechte dat bier na de houdbaarheidsdatum niet meer te drinken is en gooien het weg. Brouwers willen hier vanaf want de vintage bieren zijn juist net als gerijpte wijnen meer waard.







Het is een van de 350 wetenswaardigheden die aan bod komt in het nieuwe boek ‘Wat je als bierliefhebber moet weten’ dat geschreven is door Nederlands bekendste biersommelier en zytholoog Fiona de Lange.



30 jaar oude bierenOp donderdag 30 maart a.s. van 16.00 tot 18.00 uur organiseert Fiona de Lange in samenwerking met Karakter Uitgevers bij Little Delirium op Amsterdam Centraal Station een proeverij waarin Nederlandse en Belgische brouwers tot wel 30 jaar oude bieren laten proeven. Ook zal zij haar nieuwe boek lanceren en een aantal andere feiten en fabels over bier uit de doeken doen.



• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

28 maart 2017 09:38

27 keer bekeken.