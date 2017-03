Dankzij Dogdrones is overlast van hondenpoep verleden tijd

Tinki.nl, de vergelijkingssite voor hondenliefhebbers, heeft samen met Space53, het internationale testcentrum voor drones, twee dogdrones ontwikkeld die de overlast van hondenpoep moeten terugdringen. De twee dogdrones - Watchdog 1 (WD1) en Patroldog 1 (PD1) combineren dronetechnologie vanuit de lucht en vanaf de grond.

De Watchdog en Patroldog gaan samenwerken om hondenpoep te signaleren en die hondenpoep ook op te ruimen. “De Watchdog is de drone die surveilleert vanuit de lucht en van daaruit de gronddrone Patroldog aanstuurt via GPS”, legt Marc van Space53 uit. De luchtdrone is uitgerust met een camera en warmtedetectie. “Technologie die nu ook al wordt ingezet om bijvoorbeeld reekalfjes te detecteren die verscholen liggen in graslanden waar boeren maaien. Door de lichaamstemperatuur lichten de reetjes op. Diezelfde technologie gebruiken we bij de Watchdog om hondenpoep op een heatmap te detecteren en vervolgens via de gronddrone Patroldog op te ruimen.”

Het idee voor Dogdrones is ontstaan toen Gerben Lievers en Marc Sandelowsky elkaar begin dit jaar ontmoetten op De Rode Loper, een ondernemersavond in Twente. Lievers en Sandelowsky kenden elkaar niet, maar raakten aan de praat over de hondenbranche en de ontwikkelingen in de dronebusiness. Lievers: “We hadden het over alle mogelijkheden en innovatieve oplossingen die er mogelijk zijn dankzij drones en kwamen in ons gesprek al snel uit op een grote ergernis in Nederland. Hondenpoep.” Op Tinki.nl, de vergelijkingssite voor hondenliefhebbers, is hondenpoep namelijk een veelbesproken onderwerp, volgens Lievers. “We hebben meer dan 13.000 hondenfans op Facebook. Dat zijn mensen die zelf een hond hebben. Die mensen ergeren zich aan andere hondenbezitters die de hondenpoep van hun hond niet opruimen. Het was in het begin een beetje een lacherig gesprek, maar we werden al snel serieus: we kunnen hiermee echt iets oplossen.”

Volgens Lievers is hondenpoep niet alleen een grote ergernis, het is een serieus probleem. “Per jaar wordt er in Nederland 100 miljoen kilo hondenpoep niet opgeruimd.” Zeker nu in het voorjaar de temperatuur weer oploopt brengt al die hondenpoep serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. “In hondenontlasting zitten bacillen, virussen, parasieten en wormen die vooral gevaarlijk zijn voor kinderen, maar ook voor volwassenen en andere honden. Parasieteneitjes kunnen jaren overleven, daarmee blijft het infectiegevaar als de hondenpoep niet wordt opgeruimd.”

Lievers en Sandelowsky hebben de afgelopen periode gewerkt aan de eerste prototypes van de Watchdog 1 en de Patroldog 1. Sandelowsky: “Het idee past binnen onze wens om innovatieve oplossingen te bedenken en te testen in de wereld om ons heen, dat gebeurt in zogeheten Living Labs. Dat zijn onderzoeksomgevingen waarin partijen samenwerken in de praktijk aan slimme oplossingen. Dit initiatief past precies in ons plaatje en het plaatje van een start-up als Tinki.nl”

De eerste prototypes zijn volgens Lievers en Sandelowsky nog niet ideaal. “Vooral de Patroldog (de gronddrone) heeft nu nog te weinig capaciteit om veel hondenpoep op te ruimen. We willen grotere types ontwikkelen in de toekomst en ook kijken naar slimme manieren om de hondenpoep te recyclen. Het gaat per slot van rekening om 100 miljoen kilo hondenpoep per jaar.”

Om die grote hoeveelheid hondenpoep op te ruimen willen Tinki.nl en Space53 in eerste instantie een beroep doen op honden- en droneliefhebbers. “We hebben de techniek en de opleidingsfaciliteiten. Maar een uitdaging is wel om mensen te vinden die mee willen helpen om dit idee te laten slagen”, zeggen Lievers en Sandelowsky. Tinki.nl en Space53 bieden daarom de mogelijkheid om je aan te melden als testpiloot van de dogdrones. “We willen onderzoeken of we met een netwerk van liefhebbers en vrijwilligers deze uitdaging op kunnen pakken in heel Nederland.” Wie zich nu al wil aanmelden als piloot voor de dogdrones kan dat doen op Tinki.nl/dogdrones.

Met het idee lopen Tinki.nl en Space53 vooruit op toekomstige wetgeving die het mogelijk maakt om ook onbemande oplossingen in te zetten in de publieke ruimte. “In Estland is de regelgeving al versoepeld en ook hier in Nederland is dat een kwestie van tijd. Minister Schultz van Haegen heeft ook de zelfrijdende auto op de politieke agenda gezet. Als dat politiek en juridisch mogelijk is, is er ook geen belemmering meer voor onbemande dronetechnologie”, zegt Marc Sandelowsky van Space53.