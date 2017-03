Gmail tip: hoe vind ik de archiefmap in Gmail

Het 'Archiveren' icoontje boven een Gmailbericht lijkt erg op die van een download icoontje. Veel mensen klikken hier per ongeluk op als ze niet zeker zijn of er wel of geen bijlage bij een bericht zit. Dat is niet erg ware het niet dat wij veel vragen van leden krijgen waar die gearchiveerde mailtjes te vinden zijn. Er is nou eenmaal geen archiefmap in Gmail te vinden.

Het antwoord is vrij simpel maar je moet het net weten. Als je met je muis over het linkermenu naar beneden beweegt, klapt deze nog verder open. Klik op 'meer' en vervolgens in het nieuwe menu op 'Alle berichten'. In de lijst met berichten die verschijnt is je gearchiveerde bericht te vinden.

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.





Geplaatst door 50plusser.nl

30 maart 2017 09:11

12 keer bekeken.