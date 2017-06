Britse band The Hollies keert na 30 jaar terug naar Nederland



Voor het eerst sinds jaren weer op tournee in Nederland. The Hollies is één van de meest succesvolle en geliefde bands uit de Britse Pop Invasie van de jaren 60. Hun steeds stijgende, onderscheidende harmonieën, de briljant gemaakte liedjes en gecultiveerde muzikaliteit heeft gezorgd voor de levensduur van een van de grootste groepen sinds The Rock Revolution.









De huidige band bestaat uit een aantal van de originele musici, o.a. Bobby Elliott, Tony Hicks en musici die al decennialang met The Hollies spelen. Deze musici hebben in het verleden ook met andere grootheden gespeeld, zoals Cliff Richard, Chuck Berry, Clannad, The Three Degrees en Killing Joke.



Een twee-uur durende show met hits zoals "The Air That I Breathe", "Just One Look", "Stop, Stop, Stop", "Long Cool Woman (In A Black Dress)", "Sandy", "I’m Alive", "Bus Stop", "Carrie Anne", "He Aint Heavy, He’s My Brother" en nog veel meer wereldberoemde nummers. Verwacht dus een avond vol van nostalgie.





Nederlandse optredens:



18 mei 2018 – Eindhoven, Muziekgebouw Frits Philips



19 mei 2018 – Hengelo, Rabotheater



20 mei 2018 – Rotterdam, De Doelen



21 mei 2018 – Utrecht, TivoliVredenburg





Geplaatst door 50plusser.nl

05 juni 2017 09:57

11 keer bekeken.