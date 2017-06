Zangeres en musicalactrice Aïcha Gill brengt eerste single uit



Soulzangeres en musicalactrice Aïcha Gill brengt eerste single “Last Love Letter” uit.





De Haagse Aïcha krijgt voor het eerst bekendheid wanneer ze samen met meidengroep Sway meedoet aan X Factor.



In 2014 weet zij de rol van “Lorrell Robinson” te bemachtigen, een hoofdrol in de succesvolle musical Dreamgirls en speelde zij samen met Pearl Jozefzoon en Berget Lewis de sterren van de hemel.



Aïcha tourde in 2016/2017 door het hele land als backing vocalist in de theater show van Berget Lewis.



Ook heeft ze dit jaar in het voorprogramma gestaan van onze eigen Nederlandse soulzanger Boris en dat werd beloond door lovende recensies



“Last Love Letter” schrijft zij samen met singer-songwriter/producer en goede vriend Aïrto Edmundo . De single met een indrukwekkende tekst geeft ruimte aan haar prachtige Neo-classic soul geluid.



Beluister 'm nu op o.a. Spotify en Apple Music!



