Craft bierliefhebber kan voortaan ‘Tinderen’ door aanbod

Het aantal kleine, ambachtelijke brouwerijen in de wereld waar craft bier wordt gebrouwen is in 2017 gegroeid naar bijna 18.000. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Om consumenten te helpen een keuze te maken uit het groeiende aanbod heeft de grootste online leverancier HOPT.nl een soort Tinder voor craft bieren gelanceerd: Christian.

Craft beer is een Amerikaanse verzamelnaam voor ambachtelijk gebrouwen streekbier met afwijkende smaken, dat vaak een hoger alcoholpercentage heeft. Van de 19.000 brouwerijen op de wereld bestaat inmiddels 94 procent uit craft bier brouwerijen. Het gaat om kleine bedrijven met hooguit dertig man personeel en een jaarlijkse productie van minder dan 5000 hectoliter. De markt voor craft bieren groeide de afgelopen jaren fors en zal volgens kenners een omvang van 450 miljard euro hebben in 2025.

De meeste craft bier brouwerijen staan in de Verenigde Staten (4750), maar per hoofd van de bevolking tellen Groot-Brittannië en Duitsland er meer.

Nederland staat in de wereldwijde top 10 op een achtste plaats en telt inmiddels 434 kleine brouwerijen. In Nederland groeide de totale bierafzet van brouwerijen in 2016 met 1,4 procent, maar die van speciaalbieren met 12,6 procent. In totaal werd in Nederland vorig jaar 1,1 miljoen hectoliter aan speciaalbieren gebrouwen.

Craft bieren worden steeds populairder. Uit het Nationaal Bieronderzoek bleek vorig jaar dat vier van de vijf bierdrinkers (78 procent) wel eens speciaalbier drinkt en drie op de tien (30 procent) zelfs maandelijks. Ongeveer de helft drinkt het vooral op het terras (52 procent) of thuis (48 procent). Een kwart koopt het in de winkel.

Het aanbod is de laatste jaren zo groot geworden dat het nauwelijks valt bij te houden. Om liefhebbers door het woud van craft bieren te loodsen heeft webshop HOPT.nl een soort ‘Tinder’ ontwikkeld. Met behulp van biersommelier Christian kunnen liefhebbers ‘swipen’ door het complete aanbod van ruim 1300 craft bieren uit de hele wereld. Van IPA tot Stout, van pale ale tot amber ale, van Tripel, Dubbel, Porter tot Geuze. Via een algoritme worden voorkeuren en smaakprofielen van mensen per werelddeel, land, regio en stad bijgehouden, zodat Christian daar rekening mee kan houden. ,,In Amsterdam vinden mensen de brouwsels van brouwerij ’t IJ, brouwerij Kees of het Uiltje lekker. Bier is online lastig te proeven, dus op die manier willen we liefhebbers helpen,” legt Berry Plokker van HOPT.nl uit.

HOPT is onderdeel van Saveur Biere, de grootste bier-speciaalzaak in Frankrijk. In dat land is Christian al een groot succes.