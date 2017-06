Alleen een Australiër kan zo relaxt vertellen hoe hij door een moslimterrorist in zijn nek is gestoken.



Een Australische man die bij de aanslag in Londen is gestoken doet zijn verhaal. Hij beschrijft het verschrikkelijke moment waarop er een man op hem af komt en hem in zijn nek steekt. De nuchtere manier waarop hij dit doet is wel erg bijzonder.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

06 juni 2017 13:39

6 keer bekeken.