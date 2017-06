Antwerpen anders bekeken: trendy trends in stad van barok en Rubens



Chocolat Line, Koninklijk Paleis aan de Meir Antwerpen

Antwerpen kent sinds kort een nieuw fenomeen: voyage local. Dat zijn stadsrondritten in een Renault Estafette uit 1963 met het accent op de volkscultuur. Alle reden dus om een bezoek te brengen aan de stad van Rubens, maar vooral ook van Jamil Valckx.



Jamil Valckx met Voyage Local

Met zijn guitige ogen kijkt Jamil me aan. Samen zitten we op het terras van het gloednieuwe boutiquehotel Queen A, gelegen op het koningin Astridplein voor het Centraal Station (1899-1905).

“Weet je dat hier vroeger allemaal koetsjes en paarden stonden? Het was toen een echt chique plein. Nu is alles strak en modern. Ook zie je bijna geen mensen meer op straat. Bijna iedereen zit tegenwoordig op kantoor. Tijden zijn veranderd.”







Straatleven

De kleine zelfstandige Jamil Valckx koestert het oude Antwerpen met een open oog voor het nu. In 2016 nam hij het initiatief tot Voage Local.

“Net als in steden zoals Parijs, Londen, Amsterdam en New-York zag ik dat toeristen snakken naar kleinschalige citytours. Daarin gaan ze op zoek gaat naar de historische wortels van de stad, maar wel buiten de platgetreden paden. Men wil niet meer alleen de Eifeltoren, Big ben of Staten Island gaan bezoeken.

Toeristen anno 2016 willen meer weten, persoonlijke begeleiding en anekdotes. Ze willen connectie met de steden die ze bezoeken. Iets wat hen raakt en verbindt.”



Antwerpen, stad van koek, chocola en bier

Wat dat betekent ontdek ik tijdens de stadsrondrit met Voyage Local. Al luisterend naar de sappige verhalen van Jamil komt Antwerpen tot leven. Hij vertel over de ‘’cupidovrouwtjes’’. Met dit zelf bedachte woord bedoelt hij de hoertjes bij de haven.

Ook ontdek ik Antwerpen als de stad is van koek, chocolade en bier.

“Antwerpen kende drie koekfabrieken.Elk had zijn eigen geur. Zo rook het bij het Centraal Station naar de Bastognes van Parein. Ook rook je mout van het bier en uiteraard cacao,’’ vertelt Jamil.







Seefhoek

Het busje rijdt naar de Seefkoek. Hier woonden de havenarbeiders. Ze donken het zgn seefbier. Dankzij het lage alcoholgehalte lag het accijns laag. Totdat de staat de accijns verhoogde. Uit protest gingen de bewoners het bier begraven in een heuse uitvaart.

In de Seefhoek woonde vanaf 24 november 1885 ook korte tijd van Vincent van Gogh. Aangekomen vanuit Nuenen hoopte hij in Antwerpen les te nemen aan de kunstacademie en zijn kunst te verkopen.. De Vincent van Goghroute in Antwerpen herinnert nog hieraan. In fel contrast met deze buurt staat het chique Zuremborgh met zijn huizen als paleizen. Ook daar komt Voyage Local.







Wist je dat?

Wist je trouwens dat chocoladetours nu helemaal in zijn? De meest trendy zijn,

• Joost Arijs, in 2013 won hij the best prix of Belgium.

• Chocolate Line: gelegen in het Paleis aan de Meir. Hun cacao komt van een eigen plantage in Yucatan.

• Royce, werkt samen met de wereldberoemde Japanse chocolademaker Yasuhiro Yamazaki. De winkel/ateler/tearoom bevindt zich op de Wapper vlakbij het Rubenshuis,

• DelRey, al 60 jaar een begrip in Antwerpen.



















Tea/lunchroom van Royce met figuur van en tekeningen over chocolade



Tapasdiner bij Queen A met Jamil Valckx, trendwatcher Bert van Thilborgh, schrijfster Marianne Visser van Klaarwater en bloggers.

Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

07 juni 2017 08:11

