30 jaar André Rieu







André Rieu viert met zijn Johann Strauss Orkest het 30 jarg bestaan. Op het Vrijtjof komen maare liefst 10 bijzondere openluchtconcerten. Dit zal ook te zien zijn in meer dan 60 bioscopen in hee Nederland. Inmiddels is ook de kaartverkoop gestart voor het nieuwjaarsoncert 2018 in Ziggo Dome.



Maastricht & Rieu in de cinema

Op 6 juli keert André Rieu terug naar het Vrijthof voor 10 bijzondere openlucht concerten. Dat is een record. Vorig jaar reisden fans van meer dan 80 landen naar Maastricht om de magische zomeravond concerten bij te wonen.

Ook kan je het concert meebeleven in de bioscoop. Het concert is op 22 & 23 juli in meer dan 60 bioscopen in heel Nederland te zien.



Nieuwjaarsconcert

Na het grote succes van het nieuwjaarsconcert afgelopen januari voor meer dan 10.000 mensen in de Ziggo Dome kan André Rieu nu de datum voor 2018 aan te kondigen. Het concert zal plaatsvinden op Zaterdag 6 Januari 2018 om 20:00u. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 9 juni, 10:00u via



Nieuwe concertjaar

Het is voor André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest tevens de start van het nieuwe concertjaar. André Rieu: ”Mijn wens is altijd geweest om het nieuwe jaar te openen met een Nieuwjaarsconcert. Wat mooier dan in mijn eigen land. 6 Januari is ook het eerste concert dat we geven in 2018 voordat we op wereldtournee gaan. Ik kijk er erg naar uit om dit samen met iedereen te vieren in Amsterdam”



Rieu on tour 2017

Na de welverdiende zomervakantie zullen André Rieu en zijn orkest nog reizen naar Chili in augustus, Mexico in september en de Verenigde Staten in oktober en november, alvorens ze teruggaan naar Ierland en Verenigd Koninkrijk voor de traditionele kerstconcerten in december.



Artikel links Vrijthofconcert n.a.v. 30 jarig bestaan te zien in de bioscoop André Rieu website 30 jaar André Rieu momenten om voor altijd te koesteren

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

07 juni 2017 15:46

43 keer bekeken.