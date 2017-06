Hoe één man verantwoordelijk is voor de schoonmaak van één van de smerigste stranden ooit!





Versova Beach is tot 2015 één van de meest vervuilde stranden ter wereld. Je kunt zelfs bijna niet meer van strand spreken omdat er zoveel plastic ligt dat er geen zand meer te zien is. Afroz Shah kan het niet meer aanzien en start eigenhandig met een schoonmaakactie. Meer mensen horen hiervan en er komt een beweging op gang. Maanden later is dit het resultaat.



Door gastblogger: BigEd







• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door BigEd

08 juni 2017 08:53

14 keer bekeken.