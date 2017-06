Verkooprecord voor caravans en campers

Het is lang geleden dat er in Nederland zoveel caravans en campers verkocht zijn als in mei van dit jaar. In één maand konden de dealers een verkoopstijging noteren van maar liefst 25,9 procent bij de caravans. En bij de camperverkopen explodeerden de verkoopaantallen: in mei steeg het aantal nieuw verkochte campers met maar liefst 59,1 procent. Niet alleen in Nederland zitten de cijfers in de lift, want in heel Europa worden sterk stijgende verkoopaantallen genoteerd, zo blijkt uit de kentekenregistraties. Kamperen was nog nooit zo populair!

Het stijgende consumentenvertrouwen zorgt het hele jaar al voor een stijging van nieuw verkochte caravans en campers, en wellicht speelden de tropische temperaturen in de maand mei mee met de enorme stijging. Die verklaring zoekt de branchevereniging van caravan- en camperimporteurs KCI achter de verkoopaantallen. “Je ziet het direct als de zon begint te schijnen", stelt Leo Diepemaat, voorzitter van de Kampeer & Caravan Industrie (KCI). "Dan pakken de Nederlandse kampeerders hun caravans en campers voor een weekendje weg. Die zomerse temperaturen zijn voor veel kampeerders ook een aanleiding om nog even de kampeeruitrusting te updaten. Dat heeft direct effect heeft op de verkopen in de showrooms en dit jaar zien we dat extreem terug in de registratiecijfers van caravans en campers. Vorig jaar konden we al een mooie groei noteren en deze lijn zetten we nu door in 2017. Na een aantal jaren van daling zitten de caravanverkopen sinds maart 2015 duidelijk weer in de lift.”



Record in Nederland

Ook de verkoop van kampeerauto's blijft maar doorgroeien. In het najaar van 2016 werd in Nederland de 100.000ste camper op kenteken gezet - een verdubbeling in 10 jaar tijd. Maar ook de eerste vijf maanden van 2017 laten weer een forse verkoopgroei zien van 15,5 procent, met als uitschieter de maand mei met een plus bijna 60 procent. Op dit moment bedraagt het totaal aantal campers 105.908 stuks. "We verwachten dat nog voor de zomervakantie 550.000 Nederlandse caravans en campers rondrijden - een record", aldus Leo Diepemaat.



Ook de verkoop van gebruikte kampeermiddelen zit in de lift. De verkoop van gebruikte caravans steeg in de eerste vijf maanden van dit jaar met 2,5 procent en bij de gebruikte campers is dat een plus van 7,5 procent. BOVAG-voorzitter Siewert Gorter: “In de showrooms van de dealers merken we dagelijks dat kamperen weer helemaal hot is. En niet alleen bij ouderen, want we zien ook dat jonge backpackers de overstap naar de kampeerauto maken. Oude busjes en kampeerwagens worden helemaal gepimpt waarna die jongelui Europa gaan verkennen en festivals bezoeken.”



De groei van zowel nieuw als tweedehands is overigens niet een puur Nederlandse aangelegenheid. Uit de Europese verkoopcijfers blijkt een groei van 5,2 procent (caravans en campers samen). Duitsland (+8 procent) en Groot-Brittannië (+5,9 procent) zijn hierin de twee belangrijkste landen. Wereldwijd signaleert branchevereniging KCI een verkoopstijging van 6,3 procent.

08 juni 2017

