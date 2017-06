Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!



Niet iedere Nederlander weet dat je je Nederlandse nationaliteit kunt verliezen, bijvoorbeeld wanneer je emigreert en de nationaliteit van dat land aanneemt. Toch is het verstandig om bij dat risico stil te staan, want – mede door populaire programma’s als Ik Vertrek en Droomhuis gezocht – overweegt 35% van de Nederlanders wel eens te emigreren en 60% heeft vrienden of familie die daadwerkelijk in het buitenland wonen*. Om Nederlanders op de hoogte te brengen van het eventuele gevolg van het aannemen van een andere nationaliteit, gaat de rijksoverheid campagne Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt! vandaag van start.





Nederlanders die ervoor kiezen een andere nationaliteit aan te nemen kunnen hun Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken. Hetzelfde geldt voor Nederlanders met meerdere nationaliteiten, die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen en in die tijd geen Nederlands paspoort aanvragen. Verlies je je Nederlandse nationaliteit, dan betekent dat dat je geen Nederlander meer bent.



“Het aannemen van een andere nationaliteit is niet zomaar iets. Ik vind het belangrijk dat Nederlanders daarvan de gevolgen overzien. Daarom starten we vandaag met de campagne Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlandse niet kwijt!,” zegt staatssecretaris Dijkhoff.



Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien Nederlanders iemand kennen die is geëmigreerd*. De campagne nodigt deze Nederlanders uit om hun familie, vrienden en kennissen in het buitenland te wijzen op de eventuele risico’s. Vanzelfsprekend worden met de campagne óók Nederlanders geïnformeerd die zelf plannen hebben om een andere nationaliteit aan te nemen.



Friezen en mannen meest emigratielustig*

Van de 35% van de Nederlanders die overweegt te emigreren, denkt 9% er vaak aan en 26% speelt wel eens met de gedachte. Opgesplitst naar provincie zijn Friezen het meest (43%) met emigratie bezig en Zeeuwen het minst (27%). Ook speelt het thema bij mannen meer dan bij vrouwen - 39% versus 31%.



Als belangrijkste redenen om te emigreren noemen Nederlanders: een nieuwe uitdaging, een betere leefomgeving en na je pensioen lekker genieten van de zon. Maar ze weten ook dat ze iets opgeven door in het buitenland te gaan wonen. Twee derde van de Nederlanders zou de Nederlandse feestdagen missen, vooral Sinterklaas (32%). Ook leven Nederlanders niet graag zonder typische Nederlandse karaktereigenschappen als gezelligheid (40%), nuchterheid (37%), vrijheid (37%) en directheid (32%). Opvallend is dat Zeeuwen veel meer geven om gezelligheid dan Friezen - 54,5% om 27%. Drop (28%), hagelslag (23%) en bitterballen (22%) zijn dan weer etenswaren die alle Nederlanders zouden missen. Daarbij zijn vrouwen erg gehecht aan drop en hagelslag, terwijl mannen een bord snert en een haring zouden missen.



Geplaatst door 50plusser.nl

09 juni 2017 11:28

