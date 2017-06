Smullen tijdens Slot Proevenstein



Als je door de oude toegangspoort binnenloopt komen de heerlijke geuren je al tegemoet. Ruik ik daar nou spareribs? Zie ik daar een bordje met zalm-papillot langskomen? En die rouleau van parelhoen ziet er uit om te watertanden! Op zondag 25 juni organiseert Slot Loevestein voor de derde keer het smaakvolle evenement Slot Proevenstein. Het evenement staat in het teken van lekker eten en drinken in een historische sfeer. Er is een proeverij van bekende restaurants uit de buurt alsook een gezellige smaakmarkt met streekproducten.











Laat je verrassen en schuif deze middag aan tussen 12.00 uur en 19.00 uur om een vorkje mee te prikken en te relaxen in historische sfeer! Het kasteel is deze dag geopend van 11.00 – 17.00 uur, tegen de reguliere toegangsprijs.



In juni is er nog veel meer te beleven op Slot Loevestein. Op 11 juni wordt de mooie middeleeuwse vesting van het slot omgetoverd tot een sfeervolle brocante wereld. En op 18 juni kun je er met het hele gezin Vaderdag vieren met bier & burgers.



Tip: Vergeet zeker niet om tijdens een van de evenementen het kasteel te bezoeken. Met je persoonlijke sleutel ontdek je 650 jaar geschiedenis, ontmoet je Elsje die de was doet, een anonieme soldaat op wacht of kun je luisteren naar een ‘live’ verhaal van een gids in het kasteel. Speciaal voor kinderen wordt het verhaal ‘Ontsnapt’ verteld waarbij ze zelf in de boekenkist mogen klimmen! Ook kun je musketschieten, buskruit laten ontploffen en een waterspel spelen. Na een dagje Loevestein hebben ridders, soldaten en andere bewoners van de vesting geen geheimen meer voor je!



09 juni 2017 11:37

