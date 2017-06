Nederlandse aanbidders van Audrey Hepburn gezocht



Voor een eerbetoon aan Audrey Hepburn is een zoektocht gestart naar oude Nederlandse aanbidders en mensen die haar persoonlijk hebben gekend. Op zondag 11 juni wordt tijdens een eenmalige voorstelling in Theater Maitland in Driebergen het verborgen Nederlandse leven van de actrice blootgelegd aan de hand van nooit eerder vertoonde filmbeelden, foto’s en getuigenverhalen.







Audrey Hepburn groeide tijdens de Duitse bezetting op onder de rook van Arnhem. Vlak voordat ze ontdekt werd door Hollywood, maakte ze haar acteerdebuut als stewardess in een promotiefilmpje van de KLM. Haar liefde voor Nederland bleef ondanks haar wereldfaam altijd bestaan. In 1993 stierf ze op 63-jarige leeftijd in de armen van haar Nederlandse geliefde.



Ben de Winter (92) uit Velp herinnert zich Audrey nog als de dag van gisteren. 'Als ze niet naar Amerika was vertrokken, was ik misschien wel met haar getrouwd', denkt hij. 'Op een dag kwam ze tegenover me zitten in de tram en sindsdien bracht ik haar regelmatig naar huis en droeg ik haar koffertje.' Dorpsgenoot Ben van Griethuysen ontsnapte ternauwernood aan de dood omdat er een bom in zijn tuin ontplofte. Audrey, toen assistente in het lokale ziekenhuis, ontfermde zich over hem. 'Ze was heel erg lief en drukte me tegen haar borst.'



Aan de hand van niet eerder vertoonde Nederlandse filmbeelden en fotomateriaal, recent historisch onderzoek en verhalen van getuigen vertelt schrijfster Miriam Guensberg hoe Audrey als meisje van tien tijdens de Duitse bezetting opgroeide in Nederland. Tijdens de theatervoorstelling wordt uitgebreid stilgestaan bij de emotionele belevingswereld van de jonge Audrey.



Eerder dit jaar verscheen haar boek Het geheim van Audrey H., een deels op historisch gebaseerde feiten psychologische roman over een gepensioneerde psychiater die samen met Audrey als ontheemd oorlogskind door de stad en bossen van Arnhem zwierf. Zijn amoureuze onbeantwoorde gevoelens waren zo heftig dat hij altijd van haar is blijven houden.



Datum theatervoorstelling Eerbetoon aan Audrey Hepburn: zondag 11 juni 2017. Locatie: Theater Maitland, Landgoed de Horst, De Horst 1, 3971 KR Driebergen. Aanvang: 15.00 uur. Tickets via www.landgoeddehorst.nl of www.amanti-d-arti.nl.



