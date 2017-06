Zo klonken de schilderijen op het Muiderslot



Op donderdag 15 juni komen de schilderijen tot leven op het Muiderslot. Kunstkenner en beeldend kunstenaar Han van Hagen brengt samen met sopraan Brigitte van Hagen, Emma Huijsser op barokharp en Elly van Munster, luit en theorbe een bijzonder muzikaal programma in de ridderzaal van het kasteel.







De luit, de fluit en de koppelaarster



Er zijn talloze schilderijen uit de 16e en 17e eeuw ook in de collectie van het Muiderslot waarop een keur aan muziekinstrumenten te zien is, van luit tot rommelpot. Zomaar op een stapel gegooid, keurig opgehangen of gebruikt door deftige mensen maar ook door zwervers. Als u uw ogen mag geloven wordt er ook heel wat afgezongen door stralende echtparen. Of wordt er gelald? Wat betekent die Goudse pijp en wat doet een glimmende oude vrouw tussen die opgedofte jongelui?



Er wordt gelonkt door onweerstaanbare dames en onzekere heren. Hoe klinken de instrumenten en wat wordt er gezongen? De erotische symboliek van muziekinstrumenten in de 16e en 17e eeuwse schilderkunst wordt door kunstkenner en beeldend kunstenaar Han van Hagen op intrigerende en sappige wijze voor het voetlicht gebracht. In het programma verweeft hij met de musici onder andere de werken die in de Museumzalen van het slot hangen met Europese instrumentale en vocale muziek uit dezelfde periode.



Geplaatst door 50plusser.nl

09 juni 2017 11:43

29 keer bekeken.