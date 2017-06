Nationale Oldtimerdag toont nog eenmaal Wubbo Ockels’ Superbus



De Superbus, het opvallende initiatief van de inmiddels overleden prof. Wubbo Ockels, is nog eenmaal te zien tijdens de 33e editie van de Nationale Oldtimerdag op zondag 18 juni a.s. op de Bataviaboulevard in Lelystad.







Laatste kans

De bus, ook wel ‘batmobiel’ genoemd, wordt vanuit een opslagplaats van de TU Delft per dieplader naar de Nationale Oldtimerdag in Lelystad gebracht en daar op de Bataviaboulevard gepresenteerd, alvorens dit opzienbarende voertuig definitief wordt opgeslagen.



Vervoersalternatief

Het proefmodel van de Superbus werd destijds mogelijk door een bijdrage van € 350.000,00 van de TU Delft en een bijdrage van het Ministerie van Verkeer & Waterstaan van € 7.000.000,- De elektrisch aangedreven bus voor 23 passagiers zou met een kruissnelheid van 250 km. per uur en een maximum snelheid van 300 km. per uur via een speciaal aan te leggen busbaan een vervoersalternatief bieden voor de Zuiderzeelijn (een treinverbinding tussen Lelystad en Groningen).



Internationale primeur

De superbus is 15 m. lang, weegt 10 ton en heeft meerdere compartimenten welke via een omhoog scharnierende deur toegankelijk zijn. In 2010 vonden de eerste testritten plaats en werd de bus als primeur gepresenteerd tijdens een internationale vervoersbeurs in Hannover. Minister Melanie Schultz van Haegen voorzag de beurs officieel van het kenteken BZ-XG-15. Daarna werd het stil en werd het proefmodel afgedekt opgeslagen in een geconditioneerde bedrijfshal van de TU Delft.



De Nationale Oldtimerdag

De Nationale Oldtimerdag is met 430 historische automobielen de grootste oldtimermeeting van de Benelux en schenkt in haar presentaties aandacht aan alle facetten van rijdend transport. Dit jaar liggen er accenten op ‘La Belle Epoque’ (de beginperiode van de automobielgeschiedenis tussen 1890 en 1918), 115 jaar Cadillac (lustrum), ontwerpen van de Amerikaanse autodesigner Virgil Exner en het ‘Straatbeeld van 1967’ (een halve eeuw terug in de tijd). Het evenement is gratis toegankelijk en wordt gehouden van 09.00 uur tot 17.00 uur.



Geplaatst door 50plusser.nl

14 juni 2017 11:23

