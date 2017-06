KBO-PCOB: Stel senioren centraal in verkiezingen 2018







Van gemeenten hangt steeds meer af. Ze hebben veel nieuwe taken gekregen rond zorg, participatie en fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Hoe komen beleid en geld terecht bij de inwoners die het nodig hebben, waaronder veel ouderen?

KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, reikt op 15 juni het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten uit aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.



Voor de ruim 5 miljoen 55-plussers in Nederland is het van groot belang dat gemeenten seniorvriendelijk zijn. KBO-PCOB wil politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement. Nu gaat dat nog niet altijd goed. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Veel senioren vertellen ons dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat gevoel is niet anders dan bij andere inwoners, maar ouderen hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben bovendien iets zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving.”



Materialen

De 800 lokale afdelingen van KBO en PCOB geven deze ouderen een stem en zijn een goede gesprekspartner voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke organisaties. Voor onze afdelingen ontwikkelden wij materialen en trainingen die ze kunnen inzetten in de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: een speerpuntenkaartje, manifest, stappenplan, checklijsten en goede voorbeelden: zie www.kbo-pcob.nl/gemeenteraadsverkiezingen.



Slim en mensgericht

Op donderdag 15 juni krijgt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het manifest uit handen van directeur Manon Vanderkaa en de voorzitter van onze lokale afdeling in Soest. “Of het nu gaat om wonen, digitalisering, veiligheid, inkomen of zorg… veel gemeenten laten al zien dat ze het verschil kunnen maken met slim en mensgericht beleid. In die gemeenten is het fijn leven voor álle generaties. Opgeteld bij de grote bewoners- en kiezersgroep van 55-plussers heeft het voor alle lokale politici voordelen om senioren centraal te zetten in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.”



14 juni 2017

