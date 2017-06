COVA Art Gallery voor hedendaagse kunst opent in Eindhoven







Op vrijdag 16 juni luidt Roy Covalenco de opening in van zijn COVA Art Gallery aan de Sint Antoniusstraat 22 in Eindhoven met een expositie van hedendaagse beeldende kunst. Gedurende het gehele openingsweekeinde van vrijdag tot en met zondag toont Covalenco de werken van negen getalenteerde kunstenaars uit alle windstreken van Europa.





Zijn galerie, gelegen achter de pittoreske Steentjeskerk in het hart van Eindhoven, is weliswaar klein, maar exposeert artiesten van internationale allure. COVA was tot op heden een van de best bewaarde geheimen van Eindhoven, maar met de opening van deze galerie gaat dat nu veranderen. De nieuwe galerie van Covalenco toont een selectie kwalitatief en esthetisch hoogwaardige, kleurrijke hedendaagse kunstwerken en objecten die het alledaagse verbeelden en aantrekkelijk zijn voor zowel startende kunstliefhebbers als ervaren kunstkenners. COVA presenteert een combinatie van werken die lekker wegkijken evenals stukken waarbij het verhaal een extra dimensie geeft.



Ontdekkingsreis

COVA selecteert kunst niet op basis van discipline maar op kwaliteit en tijdloosheid als essentie van schoonheid. Daarom worden zowel commerciële werken als meer obscure kunstenaars geëxposeerd, die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Tijdens het openingsweekeinde presenteert COVA dan ook onder meer werken van Maxim Wakultschik en Natalya Zaloznaya, beide Wit-Russen, alsmede objecten van de Griekse beeldhouwer Yorgos Kypris.



Wakultschik is een kunstenaar die vaak voor traditionele onderwerpen kiest, zoals het portret, waar hij dan door middel van materiaalselectie en speciale technieken een moderne twist aan geeft. Zaloznaya is een kunstenares die zich graag ophoudt in het niemandsland tussen abstract en figuratief werk. Haar composities hebben daarom een veelal dromerige uitstraling. Hiermee heeft zij internationaal al veel lof geoogst en heeft ze onder meer op de 51ste Biennale in Venetië geëxposeerd. Bij de Griekse Kypris draait juist alles om herkenbaarheid. De beeldhouwer werkt met een bijzondere combinatie van brons en glaswerk, waarmee hij zich focust op thema’s als eenzaamheid en gedrag van de mens in het algemeen.



Naast deze drie uitgelichte kunstenaars toont COVA in het openingsweekeinde een buitengewone diversiteit aan kunstdisciplines van negen verschillende kunstenaars. Covalenco beoogt hiermee een breed publiek kennis te laten maken met in Nederland nog onderbelichte kunstenaars. Zijn galerie geeft dan ook het gevoel van een ontdekkingsreis.



Openingstijden:

Vrijdag 16 juni van 13:00 tot 21:00 uur.

Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni van 13:00 tot 18:00 uur.

Meer informatie vindt u op de website: http://covagallery.nl/



https://www.instagram.com/covagallery/

https://www.facebook.com/covagallery

https://nl.linkedin.com/in/roycovalenco







