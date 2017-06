Snoop Dogg spreekt op zijn eigen manier deze wereldberoemde scene van de natuurserie ‘Planet Earth’ in en je komt niet meer bij van het lachen..



Het fragment van een leguaan die uit een overvolle slangenkuil probeert te ontsnappen is met de narratie van Snoop legendarisch geworden. "Snakes are straight assholes. You can tell by the way they are looking at him..."





Geplaatst door 50plusser.nl

15 juni 2017 14:09

