Zorgeloos mobiel internetten in het buitenland

Vanaf 15 juni 2017 is het mogelijk om zorgeloos te bellen en internetten in het buitenland zonder daar extra voor te betalen. Door de nieuwe EU-regels hoeft er geen rekening meer te worden houden met roaming in het buitenland. De smartphonegebruikers gaan nu op vakantie evenveel betalen als thuis. Daarmee is niemand meer afhankelijk van Wi-Fi spots, maar kan nu iedereen overal in Europa gebruik maken van hetzelfde bundel met bijbehorende tarieven.

Nieuwe regelgeving

De nieuwe regelgeving heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk zijn de providers het eens geworden over dat de gebruiker teveel mobiele kosten maakt in het buitenland. Het dataverbruik in andere EU-lidstaten gaat voor iedereen nu net zo duur worden als in Nederland. Veel landen profiteerden jarenlang van alle smartphonegebruikers die kosten maakten in het buitenland voor hun databundel. Vaak kwam dit omdat er niet genoeg Wi-Fi spots in de buurt waren en sommigen hun roaming activeerden om te kunnen internetten. Vanaf nu is dat verleden tijd en hoeft geen enkele gebruiker zich meer zorgen maken dat ze teveel betalen.



Voorwaarden

Betekent het nu dat iedereen maar onbeperkt kan internetten en bellen in het buitenland? Helaas gaat dat niet op, want providers gaan bijhouden waar en hoelang het abonnement gaat worden gebruikt. Eindeloos video’s streamen of op social media zitten kan alsnog een dure grap worden als gebruikers er misbruik van gaan maken. Vooral personen die voor een langere tijd in het buitenland verblijven worden scherp in de gaten gehouden. Providers stellen een maximum op van dat het abonnement zestig dagen mag worden geactiveerd over de grenzen. Zodoende willen ze erop toezien dat smartphonegebruikers niet misbruik maken van de situatie,



Gebruik maken van Wi-Fi

Uiteraard blijft het gebruiken van Wi-Fi hotspots de beste manier om contact te maken met internet. Met deze nieuwe regel willen providers het de gebruiker alleen toegankelijker maken om mobiel te bellen of te internetten. Natuurlijk liggen buitenlande hotspots vaker onder een vergrootglas omdat deze verbindingen vaak niet zijn afgeschermd waardoor de veiligheid een stuk onzekerder is. Daarom blijft de waarschuwing van kracht via welke Wi-fi hotspot er verbinding wordt gemaakt. In het buitenland is het nu eenmaal minder gesteld met de veiligheid als in Nederland.



19 juni 2017 09:01

