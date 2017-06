Freediving en orka's met onderwaterfotograaf Jacques de Vos



Zijn tante geeft hem in 1989 een boek in zijn verjaardag over walvissen, zeehonden en dolfijnen. Er staat ook een klein stukje over orka's in vermeld. Het dier fascineerd hem en vanaf dat moment is zijn interesse gewekt. Zie hoe Jackues in de ongerepte Noorse natuur op zoek naar orka's en de perfecte foto weer en wind trotseert.





Geplaatst door 50plusser.nl

19 juni 2017 10:27

