Zeilmaakweekend in het Zuiderzeemuseum





Zuiderzeemuseum Leermeester zeilmakerij Karin Klouwers Foto Madelon Dielen

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli vindt het Zeilmaakweekend plaats in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Tijdens dit weekend duik je in het ambacht van de zeilmaker. Bezoek de zeilmakerij, bijzondere schepen en presentaties. Voor jong en oud vinden er allerlei activiteiten plaats op verschillende locaties in het buitenmuseum. Iedereen met een achternaam verbonden aan het ambacht van de zeilmaker ontvangt tijdens het Zeilmaakweekend gratis toegang tot het museum.

Één dag eerder starten de Taandagen, die plaatsvinden op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli. De Stichting Historische Westhaven Urk vaart met kotters, jollen en schouwen naar de Marker haven van het museum om hier de zeilen te tanen.



Zuiderzeemuseum Zeilmakerij Foto Thijs Jansen

In de zeilmakerij zijn demonstraties van oude technieken; je kunt er van dichtbij bekijken hoe zeilen worden gemaakt en gerepareerd. Een oud visserschip, de TX11, met daarnaast een moderne racer, de FE28, zijn beide te bezoeken. Twee talenten van Team Heiner geven in het filmhuis presentaties over de Ocean Volvo-race.

Maar zelf ga je natuurlijk ook aan de slag. Dat kan dit weekend o.a. in de Marker haven, waar je onder begeleiding de zeilen leert hijsen op vrachtschip de Vriendschap. Maak zelf een tas van zeildoek tijdens een workshop in de muziektent. Kinderen steken bij de kalkovens wat op van Scouting groep Mercury uit Enkhuizen. Hier leren ze knopen leggen en signalen vlaggen, ook worden hier wedstrijdjes trossen opschieten georganiseerd. Merel Karhof is op zaterdag en zondag aanwezig bij haar designpresentatie Taan laboratorium, waar je zelf een sleutelhanger kunt tanen.



Gratis toegang met achternaam Zeilmaker

Tijdens het Zeilmaakweekend nodigt het museum iedereen met de achternaam Zeilmaker (Zeilemaker, Zeijlemaler, Zeiler, Zeijler, Van Zeil, Van Zeilen en Zeilstra) uit om gratis kennis te maken met of terug te gaan naar de 'roots' van het ambacht touwslaan​. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgen deze mensen op 1 en 2 juli gratis toegang tot het museum.



Handgemaakt

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend en dit seizoen krijgen de ambachten extra aandacht binnen het centrale thema Handgemaakt. Eén weekend per maand staat er een ander ambacht centraal, op 1 en 2 juli het zeilmaken. Je kunt dan niet alleen zien hoe het ambacht vroeger werd uitgevoerd binnen de Zuiderzeecontext, maar worden ook de grondstof en – waar mogelijk – de winning en verwerking hiervan belicht.





Zuiderzeemuseum Taandagen Foto Frank Bedijs

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

20 juni 2017 14:25

3 keer bekeken.