Huis kopen, de wil is er wel







Na een forse daling aan het begin van dit jaar hebben consumenten steeds meer vertrouwen in de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator stijgt in mei van 111 naar 113 punten. Vooral de lage hypotheekrente en de toenemende huizenprijzen ondersteunen het vertrouwen.

Krappe woningmarkt remt af

Het optimisme op de woningmarkt is een stimulans voor de woningverkopen. Maar kopen wordt wel steeds moeilijker. Veel mensen willen wel een eerste of volgend huis kopen, maar in steeds meer regio’s verschraalt het aanbod. Kopers kunnen geen geschikte woning vinden die betaalbaar is, of de strenge hypotheekregels maken een geschikte woning voor hen onbereikbaar.



Rente-effect

De lage hypotheekrente is voor velen een stimulans om nu een huis te willen kopen. Hoe mensen denken dat de rente zich het komende jaar zal ontwikkelen, is medebepalend voor toekomstige woningverkopen. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking (52%) denkt dat de hypotheekrente in de komende 12 maanden (licht) gaat stijgen, terwijl 23 van de mensen verwacht dat de rente min of meer gelijk blijven (23%). Slechts 4% verwacht dat de hypotheekrente nog verder daalt.



Kopen of wachten?

Iets minder dan de helft van de mensen vindt het nu een gunstig moment om een huis te kopen en 14% vindt van niet. De slechte betaalbaarheid en de beperkte keuze in te koop staande woningen wordt daarvoor vaak als reden genoemd. Voor mensen die optimistisch zijn over kun koopkansen is de lage hypotheekrente het belangrijkste argument, samen met het gevoel dat ze hun huidige woning snel en goed kunnen verkopen. Bijna 80% van de Nederlanders verwacht dat de huizenprijzen ook de komende 12 maanden verder zullen stijgen.



• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

22 juni 2017 09:37

26 keer bekeken.