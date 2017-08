Foo Fighters en Rick Astley spelen samen "Never Gonna Give You Up"



Als iemand niet Rock & Roll is dan is het Rick Astley. De muziekster uit de jaren 80 wordt door de Foo Fighters uitgenodigd. Samen spelen ze de wereldhit "Never Gonna Give You Up". Maar dan de heavy metal versie.





Geplaatst door 50plusser.nl

21 augustus 2017 13:18

