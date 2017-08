Recensie ‘’Beperkt en toch Genieten’’: over een bijzondere groepsvakantie





''Beperkt en toch Genieten'' van Frans Claessens, foto Henk van Dijk

Hoe is het om met deel te nemen aan een groepsvakantie voor lichamelijk beperkten? En hoe is om daarvan als vrijwilliger een feest te maken? Dat lees je in ‘’Beperkt en toch Genieten’’ van Frans Claessens.



Frans Claessens, uit ''Beperkt en toch Genieten'', huifkartocht





Genieten

Met zijn alleen genoten ze van een vakantie in Het Zilveren Schor te Arnemuiden. Te prijzen valt de inzet van de vrijwilligers. Niet allen van hen waren gezond, Zo leed Frans (56) sinds zijn geboorte aan spasme. Op zijn 18e was hij nog redelijk gezond. Tot zijn 50e beleefde hij veel plezier aan zijn werk als stoffeerder, meubelmaker en timmerman. Daarna werd hij te ziek om te werken.



De betekenis van ‘’beperkt zijn’’

Door te schrijven laat hij de betekenis van ‘’beperkt zijn’’ ontdekken. Zo valt er nog volop van het leven te genieten. Zoals je leest in ‘’Beperkt en toch Genieten’’ (Berkel en Rodenrijs, uitgeverij Oostland,2017, ISBN 978-94-92212-23-8, 265 pagina’s, Euro 18,95).

Ook kan een mens met een lichamelijke beperking veel meer dan verwacht. Zo maken de meeste rolstoelers in de manege een ritje ter paard. De intense vreugde en blijdschap stralen af van de gezichten op de door Frans Claessens gemaakte tekeningen in dit boek.



Grote kracht in tekeningen

Vooral in de tekeningen ligt de grote kracht van dit boek. De warmte, liefde voor de medemens en blijheid straalt er vanaf. Ook in zijn schrijfstijl blijkt het talent van Frans Claessens. Al valt er op dit gebied voor hem nog wel wat te ontwikkelen.



Kortom: een aanrader voor hen die overwegen om als vrijwilliger of als lichamelijk beperkte deel te nemen aan een groepsreis voor lichamelijk beperkten.



Eerder verscheen van Frans Claessens het boek ‘’Leven met beperkingen’’. (Mijn Bestseller, ISBN 9789462542211, 2015, 346 pagina’s). Er zijn van die vakantie die je nooit vergeet. Voor Frans Claessens is dat de zomervakantie van 1978. Als achttienjarige nam hij als vrijwillige hulpverlener deel aan een groepsvakantie voor lichamelijk beperkten. Hij was niet de enige. Aan deze vakantie namen maar liefst 30 vrijwilligers deel en 50 lichamelijk beperkten. Slechts drie van hen hoefden niet voortdurend in een rolstoel te zitten.Met zijn alleen genoten ze van een vakantie in Het Zilveren Schor te Arnemuiden. Te prijzen valt de inzet van de vrijwilligers. Niet allen van hen waren gezond, Zo leed Frans (56) sinds zijn geboorte aan spasme. Op zijn 18was hij nog redelijk gezond. Tot zijn 50beleefde hij veel plezier aan zijn werk als stoffeerder, meubelmaker en timmerman. Daarna werd hij te ziek om te werken.Door te schrijven laat hij de betekenis van ‘’beperkt zijn’’ ontdekken. Zo valt er nog volop van het leven te genieten. Zoals je leest in ‘’Beperkt en toch Genieten’’ (Berkel en Rodenrijs, uitgeverij Oostland,2017, ISBN 978-94-92212-23-8, 265 pagina’s, Euro 18,95).Ook kan een mens met een lichamelijke beperking veel meer dan verwacht. Zo maken de meeste rolstoelers in de manege een ritje ter paard. De intense vreugde en blijdschap stralen af van de gezichten op de door Frans Claessens gemaakte tekeningen in dit boek.Vooral in de tekeningen ligt de grote kracht van dit boek. De warmte, liefde voor de medemens en blijheid straalt er vanaf. Ook in zijn schrijfstijl blijkt het talent van Frans Claessens. Al valt er op dit gebied voor hem nog wel wat te ontwikkelen.Kortom: een aanrader voor hen die overwegen om als vrijwilliger of als lichamelijk beperkte deel te nemen aan een groepsreis voor lichamelijk beperkten.





Frans Claessens, uit ''Beperkt en toch Genieten'', in de manege

Artikel links Over Frans Claessens;streven naar meer begrip voor een lichamelijk beperking Uitgeverij Oostland UItgeverij mijn bestseller Facebook Frans Claessens

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

23 augustus 2017 09:03

72 keer bekeken.