Natalie Ballenger speelt hoofdrol in West Side Story



West Side Story

Natalie Ballenger speelt de rol van Maria in de hitmusical West Side Story. Dat maakte TEC Entertainment gisteren bekend. TEC brengt deze klassieke Broadway musical precies zestig jaar na de wereldpremière terug naar Nederland. De mannelijke hoofdrol wordt gespeeld door Kevin Hack. West Side Story is vanaf 12 december 2017 te zien in het World Forum Theater in Den Haag en vanaf 2 januari 2018 in MartiniPlaza in Groningen.





Natalie Ballenger maakte onlangs haar debuut in de opera double bill Aleko/Pagliacci in het befaamde Lincoln Center in New York. Ze zong meerdere solorollen in het Lincoln Center, Metropolitan Room en de Symphony Space en nam deel aan het Victor Herbert Renaissance Project.

Natalie was verder te zien als Eliza Doolittle in My Fair Lady, Sarah Brown in Guys and Dolls, Blanche in Dialogues of the Carmelites en Josephine in H.M.S Pinafore. Natalie Ballenger is laureaat van Lotte Lenya Competition. Op dit moment is Natalie te zien als Rosalia in de internationale tournee van West Side Story.







West Side Story nog steeds aangrijpend.

West Side Story is nu nog net zo aangrijpend en actueel als tijdens de Broadway première, precies zestig jaar geleden. Het romantische verhaal van Shakespeare's Romeo en Julia wordt in West Side Story verplaatst naar het New York City van de jaren vijftig.

Tony en Maria zijn twee jonge geliefden, gevangen tussen twee strijdende straatbendes: de Jets en de Sharks. Hun strijd om te overleven in een wereld vol haat, geweld en vooroordelen is één van de meest innovatieve, hartverscheurende en relevante muzikale drama's van onze tijd.



West Side Story en haar onvergetelijke bestsellers

West Side Story, met de muziek van Leonard Bernstein en de liedteksten van Stephen Sondheim, zit vol onvergetelijke songs als:

• ‘Maria’,

•‘Tonight’,

•‘I Feel Pretty’

•‘Somewhere’.

Songs die ontroeren, blij maken, hoop scheppen. Nu sprankelend en ingetogen uitegvoerd door een Amerikaanse cast. Met de briljante, oorspronkelijke Broadway choreografie van danslegende Jerome Robbins. De voorstelling wordt begeleid door een groot live-orkest.



Niet op de Uitmarkt

West Side Story was niet te zien op de Uitmarkt in Amsterdam wegens een voorstelling in Manilla op de Filipijnen. Voor de Nederlandse speelperiode is West Side Story onder andere nog te zien in Shanghai en Parijs.







Tickets zijn verkrijgbaar viaof Eventim 0900-1353 (€ 0,45 per minuut) of via de links onderaan dit artikel



Foto: Natalie Ballenger als Maria en Kevin Hack als Tony. Fotograaf: Susanne Brill

Artikel links

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.





Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

28 augustus 2017 08:14

27 keer bekeken.