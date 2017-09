Jacquelien de Savornin Lohman doet mee met Festival of Older People





Jacquelien de Savornin Lohman: “Mijn drijfveer is een zekere ergernis, omdat cabaretiers oude mensen als een stereotype brengen. Raar lopende, licht kwijlende, een rollator voortduwende semigekken. Omdat wij allemaal ooit dat stadium hopen te bereiken, is dat een angstaanjagend toekomstperspectief. Onterecht naar mijn idee.”



Op 17, 18 en 19 oktober vindt in Utrecht het Festival of Older People plaats. Organisator THE FAKETORY rekent daarmee af met de verkeerde visie op ouderen. Van 'afgedankt' en 'kostenpost' naar 'participerend en actief deelnemend aan de samenleving'. Dat is het besef waar dit festival met een congres, met muziek, kleinkunst en exposities iedereen bewust van wil maken.



De betekenis van ouder worden

"De vraag is wat het betekent om ouder te worden", zegt dr. Martijn van Oorschot van The FAKETORY. "Nederland loopt vol met allerlei initiatieven voor zorg en voor zakelijke innovatie om de ouder wordende maatschappij te bedienen.

Er wordt alleen een belangrijke vraag vergeten. Daardoor komen er allerlei oplossingen die het probleem erger maken: de beleidsmakers weten wat goed is voor ouderen, en dus moeten alle ouderen verplicht punniken.”



Nederland gaat niet goed om met zijn ouderen

"Wij gaan in Nederland niet goed om met onze ouderen. En veel ouderen komen daar onvoldoende tegen in opstand," zegt Martijn.

''Het debat over de inrichting van onze maatschappij is pas zinvol als we weten wat het betekent om oud te zijn. Maar daar weten we niet veel van.''

Van Oorschot: "Het gaat hier om een sociale vernieuwing van onze maatschappij die zijn weerga niet kent dankzij de demografische verschuiving van onze bevolking. Het wordt tijd dat we actief in debat gaan met elkaar zodat we deze verschuiving duurzaam kunnen begeleiden. Legitimatie is gegarandeerd door een breed maatschappelijk draagvlak. Pitchen en roeptoeteren van het eigen belang zijn niet helpend en dat zullen we ook niet doen."





Jacquelien de Savornin Lohman, (1933) Heeft haar hele leven en tot nu toe veel bijdragen aan het maatschappelijk debat.

• Zij werd in 1982 hoogleraar andragogie aan de Universiteit van Amsterdam.

• Van 1991 tot 1995 was Lohman lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66. Zij voerde het woord inzake hoger onderwijs, volksgezondheid en wetenschapsbeleid en was tevens plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs.

• Sinds 2003 treedt zij op als cabaretière. Zij publiceerde in 2014 cabaretteksten in haar boekje Doen moet je doen! Levenslust op leeftijd.

• Op 17, 18, 19 oktober doet Jacquelien mee aan het Festival of Older People.



Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de verandering die een vergrijzende maatschappij met zich meebrengt.





Waar en Wanneer 17, 18 en 19 oktober 2017 ZIMIHC theater Zuilen Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht



