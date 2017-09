Mooie aanwinst voor Grote Kerk Naarden; schilderij van J.J.Schenkel





J.J. Schenkel “Interieur van de Grote Kerk te Naarden

De Grote Kerk te Naarden is een mooie aanwinst rijker. Het gaat om het j “Interieur van de Grote Kerk te Naarden” van J.J. Schenkel (1829 – 1900).

De kerk is van donderdag 7 september tot en met Open Monumentendag 10 september geopend voor bezichtiging.











Fondsenwerving en Crowdfunding en ‘Naardenezen’



Dankzij giften van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden, ABN AMRO MeesPierson ’t Gooi en dankzij donaties van particulieren (waaronder leden van de Facebookgroep ‘Naardenezen’) heeft Stichting Grote Kerk Naarden het schilderij kunnen aankopen. Ook Kunsthandel Simonis en Buunk, dat het schilderij te koop had aangeboden, heeft een gift gedaan.







De Schilder



Schilder Jan Jacob Schenkel woonde en werkte in de tweede helft van de 19de eeuw in Amsterdam, zijn oeuvre bestaat voornamelijk uit kerkinterieurs. Op het aangekochte werk (ca. 52x63 cm) staat een doorkijk van de Naardense Grote Kerk afgebeeld met zicht op onder andere de zuiderbeuk en dooptuin.







‘Zoek de verschillen’



Het schilderij hangt daar waar de schilder ongeveer zijn meesterwerk maakte. Vergeleken met de huidige situatie ontstaat zo een mooi ‘zoekplaatje’. Wat veranderde er in de loop der tijd van toen naar nu?

De Grote Kerk Naarden ontvangt jaarlijks ca. 85.000 bezoekers. Voor de vele scholieren onder hen dit een schilderij dat een doorkijkje biedt naar het verleden.





















05 september 2017 07:12

