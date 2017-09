Recensie Gids voor online communicatie in de kerk





Gids voor online communicatie in de kerk, drs Eric van den Berg

Leuk zo'n eigen blog. Maar hoe bereik je zoveel mogelijk lezers? Daarover gaat ''Gids voor online communicatie in de kerk'' van drs en internetadviseur Eric van den Berg. Een handig marketinginstrument ongeacht of je wel of niet naar de kerk gaat.





Internetadviseur Eric van den Berg, foto: Monica Stuurop.





Actiepunten

Dit en nog veel meer ontdek je allemaal dankzij actiepunten, vragen en checklists. Ook geeft het boek boeiende achtergrondinformatie. Kortom: ‘’gids voor online communicatie’’ is een aanrader voor groepen en privépersonen op zoek naar meer bereik voor hun website en/of blog.Communicatieadviseur Eric van den Berg schrijft helder en gemakkelijk leesbaar. Hij maakt veelal aan het Engelse ontleende computertermen verklaarbaar. En hij zet aan tot actie.







Gids voor online communicatie: over marketing van een website of blog

Wat doe je als journalist wanneer je markt voor geprinte media ineenstort door internet? Om toch te blijven schrijven begon ik in 2014 met mijn cultuurblog







Gids voor online communicatie ook handig voor eigen blog

Maar….het boek is toch geschreven voor de kerk? Tja, dat klopt. Maar heel veel thema’s zijn ook toepasbaar voor mijn eigen blog. Wat wie is precies mijn doelgroep? Niet iedereen heeft interesse in cultuur. En wat is mijn strategie om ze te bereiken? Door de vele websites en informatie op internet zien ze mijn blog snel over het hoofd. Zelfs bij Google verdwijn je al snel in het niets.







Vindbaar bij Google

Toen ik drie jaar geleden aan mijn blog 10tips4trips had ik geen idee van hoe of wat. Nu stond ik voor de vraag: hoe vindt Google me? ‘’Gids voor online communicatie in de kerk’’ wijst me op de zoekwoorden om mijn blog te vinden. Waar plaats ik ze in titels, links, foto’s? Dat las ik in deze handige gids. .



Snelheid

Ook mag het laden van mijn blog niet te lang duren. Anders haakt de potentiele lezer af. Hoe doe je dat? In zijn ’Gids voor online communicatie in de kerk’’ verwijst Eric van den Berg naar ‘’Google Page Speed Site’’. Deze geeft tips om de snelheid te verbeteren.

Nog een belangrijke stap om de site beter vindbaar binnen Google is Google Search Console stelt ‘’Gids voor online communicatie in de kerk’’ naar. Onduidelijk is het of het hier gaat om de website of om het dashboard van het blog. Dat blijkt niet duidelijk uit de tekst. Ook een minpunt vind ik in dit hoofdstuk de uitleg over de werkwijze van google. Deze is mij veel te technisch en ook na twee keer herlezen nog steeds onduidelijk.







Contentmarketing

Verder niets dan lof voor de ’Gids voor online communicatie in de kerk.’ Zo geeft hoofdstuk 9 een goed overzicht van contentmarketing. Dat is: het maken, aanbieden, en verspreiden van content volgens de behoefte van je doelgroep. Denk daarbij aan: :

• Storytelling: Hierbij gaat het om het in contact komen met klanten en je doelgroep en een relatie met hen op te bouwen. Als grote voorbeeld wijst Eric van den Berg op de Bijbel. Verder gaat hij bijvoorbeeld in op de vraag: hoe wek je sympathie?

• Contentvormen: ’Gids voor online communicatie in de kerk’’ geeft je 20 ideeën om de aandacht van je doelgroep te trekken c.q. te vergroten. Wat is het? Wanneer een succes? Hoe en waar plaatsen? Voor-en nadelen? ’Gids voor online communicatie in de kerk’’ geeft een duidelijke uitleg.

• Sociale media: Wat zijn de belangrijkste kenmerken in het algemeen en van elk kanaal apart? Eerlijk gezegd duizelt de veelheid aan informatie me. Vooral omdat ik zelf alleen facebook linked-in en google+ gebruik.

• Rechten: Hoofdstuk 9 van ’Gids voor online communicatie in de kerk’’ geeft welkome informatie over het portret- en auteursrecht, het recht op privacy en de Wet Meldplicht Datalekken.







Wist je dat?



Wist je dat communicatieadviseur Eric van den Berg een eigen adviesbureau heeft? En dat hij ook lezingen geeft? Kijk voor informatie op: Isi-media. https://www.isimedia.nl

Artikel links www.10tips4trips.info Isi Media Gids voor on-line communicatie

