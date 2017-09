Overwaarde verzilveren



Overwaarde op uw huis? Dat is natuurlijk heel fijn. Maar wat als u nu wilt beschikken over dit slapende vermogen? Bijvoorbeeld om het huis te verbouwen. Of om uw kinderen financieel te ondersteunen.











Florius biedt u hiervoor een speciale hypotheek: de Florius Verzilver Hypotheek. Deze hypotheek is bedoeld voor 60+ ers die zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning willen blijven wonen, maar hun overwaarde willen gebruiken bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen of als steun aan de kinderen. De Florius Verzilver Hypotheek biedt de mogelijkheid een deel van de overwaarde van uw woning op te nemen via flexibele opnamemogelijkheden. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de looptijd na te denken over welke bedragen u wanneer nodig denkt te hebben.



De Florius Verzilver Hypotheek kent een aantal voordelen. Zo kunt u door een aantal opnames beschikken over uw vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken, zoals: verbouwen, financiële hulp aan kinderen, medische zorg et cetera. En door de ‘garantie bij marktwaarde’ weet u van te voren (mits u zich houdt aan bepaalde regels) dat u niet wordt geconfronteerd wordt met een restschuld bij verkoop van de woning. Bovendien betaalt u maandelijks geen rente. Het rentepercentage dat u met Florius afspreekt, blijft hetzelfde tijdens de hele looptijd van de lening. Florius telt deze rente iedere maand op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek oploopt, en u de rente dus niet betaalt door maandelijks een bedrag over te maken. Zo kunt u op een verantwoorde en veilige manier de overwaarde op uw huis benutten.



Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.



Om voor een Florius Verzilver Hypotheek in aanmerking te komen, kijkt Florius naar de waarde van uw woning, uw leeftijd en de hoogte van de rente. Wat u kunt lenen is dus niet afhankelijk van uw inkomen.



Wilt u weten of de Florius Verzilver Hypotheek voor u geschikt is? Kijk dan op Stel u heeft veel vermogen in uw huis zitten. Dat betekent dat de hypotheek bijna of helemaal is afgelost. Deze waarde, de overwaarde, zit alleen ‘in de stenen’ en kan niet worden geconsumeerd. Terwijl u dat misschien wel wilt, want uw pensioeninkomen is in lang niet in alle gevallen riant. Hoe krijgt u die overwaarde nu uit de stenen, om bijvoorbeeld als aanvulling te kunnen gebruiken op het pensioen?Florius biedt u hiervoor een speciale hypotheek: de Florius Verzilver Hypotheek. Deze hypotheek is bedoeld voor 60+ ers die zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning willen blijven wonen, maar hun overwaarde willen gebruiken bijvoorbeeld als aanvulling op het inkomen of als steun aan de kinderen. De Florius Verzilver Hypotheek biedt de mogelijkheid een deel van de overwaarde van uw woning op te nemen via flexibele opnamemogelijkheden. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de looptijd na te denken over welke bedragen u wanneer nodig denkt te hebben.De Florius Verzilver Hypotheek kent een aantal voordelen. Zo kunt u door een aantal opnames beschikken over uw vermogen dat vrij besteedbaar is voor zaken, zoals: verbouwen, financiële hulp aan kinderen, medische zorg et cetera. En door de ‘garantie bij marktwaarde’ weet u van te voren (mits u zich houdt aan bepaalde regels) dat u niet wordt geconfronteerd wordt met een restschuld bij verkoop van de woning. Bovendien betaalt u maandelijks geen rente. Het rentepercentage dat u met Florius afspreekt, blijft hetzelfde tijdens de hele looptijd van de lening. Florius telt deze rente iedere maand op bij de totale schuld. Dat betekent dat de schuld gedurende de looptijd van de hypotheek oploopt, en u de rente dus niet betaalt door maandelijks een bedrag over te maken. Zo kunt u op een verantwoorde en veilige manier de overwaarde op uw huis benutten.Maar de Florius Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.Om voor een Florius Verzilver Hypotheek in aanmerking te komen, kijkt Florius naar de waarde van uw woning, uw leeftijd en de hoogte van de rente. Wat u kunt lenen is dus niet afhankelijk van uw inkomen.Wilt u weten of de Florius Verzilver Hypotheek voor u geschikt is? Kijk dan op www.florius.nl/verzilverhypotheek



• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

06 september 2016 14:03

13 keer bekeken.