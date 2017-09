Huricane hunters vliegen dwars door Irma heen om data over de storm te verzamelen



Deze mensen wagen hun leven voor de weersvoorspelling van de mensen die in het pad van de storm leven. Daarnaast blijft het bizar hoe rustig het in het oog van de storm is.





Geplaatst door 50plusser.nl

07 september 2017 21:19

