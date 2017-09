Dagje uit met je kleinkinderen? Deze musea zijn gegarandeerd een hit!



Als je aan je kleinkinderen voorstelt om samen naar het museum te gaan, is de kans groot dat ze vieze gezichten trekken. Maar een dagje piraat spelen of een reis door de tijd maken? Dat is een heel ander verhaal. In deze avontuurlijke musea hebben jong én oud de tijd van hun leven!

Voor jonge onderzoekers

Kinderen zijn van nature onderzoekers. Een museumbezoek draait dan ook steeds meer om zelf ontdekken en experimenteren. Zo zindert het bijvoorbeeld van de energie in Teylers Museum (Haarlem). Alles elektrisch vertelt het verhaal van de relatie tussen mens en elektriciteit aan de hand van ruim 100 objecten en experimenten. En in de tentoonstelling Energierijk bij NEMO (Amsterdam) vang je zelf zoveel mogelijk energie uit licht, wind en water en zet je hiermee allerlei bijzondere objecten in beweging. Het Spoorwegmuseum heeft zelfs een eigen techlab, waar je alles leert over de techniek achter de trein en de spoorwegen.



Water en nog eens water

Nederland en water zijn onlosmakelijk verbonden. Dat zie je terug in veel van onze musea. Weten je kleinkinderen eigenlijk wel wat de Zuiderzee was? In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zie, hoor, voel, proef en ruik je het dagelijkse leven rond de Zuiderzee. Nog uit de periode voordat de Afsluitdijk de Zuiderzee, in 1932, veranderde in het IJsselmeer. En wederom in NEMO vind je Waterrijk, waar je ontdekt wat er allemaal bij komt kijken om schoon drinkwater te maken. Ook onderzoek je hoe we in Nederland droge voeten houden en bouw je een eigen dam. Een overzicht van verrassende musea om met je kleinkinderen te bezoeken



Liever de lucht in?

Wil je de kleinkinderen echt een topdag bezorgen, dan is het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest de ‘place to go’. Dit unieke museum belicht op een speelse manier de geschiedenis van onze krijgsmacht aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die een onuitwisbare indruk maken. Liever helemaal de lucht in? Neem ze dan mee naar Lelystad. Bij Aviodrome kun je veel zien, lezen en horen, maar nog veel meer doen en beleven. Van springkussen tot stormbaan, van vliegsimulator tot 4D filmtheater… en natuurlijk ruim 100 vliegtuigen die je van binnen en buiten mag bekijken.







