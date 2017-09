“Exclusief bij Bob & Gon” in Studio’s Aalsmeer: muziek, glas wijn en een hapje





Met “LA DIETRICH” gaat de succesvolle zondagmiddag serie “Bob & Gon” in The Club van Studio’s Aalsmeer op 15 oktober van start. De zomer is voorbij en we kunnen weer gaan genieten van heerlijke concerten met een glas wijn en een hapje in The Club







In de rood p;luche sfeer van stichting Crown Theater vindt op diverse zondagen onderstaand programma plaats.







LA DIETRICH – Zondag 15 oktober



Wilma Bakker & Friends brengen een muzikale, filmische voorstelling & hommage aan de onvergetelijke Marlène Dietrich.







Opera Familia – Een Rondje Vrijthof – Zondag 19 november



In “Een rondje Vrijthof” verbinden Carla, Belinda en Paul van Opera Familia de Weense wals met Nederlandse en Duitse liederen. Een sfeer à la André Rieu.







Sven Ratzke - For One Night Only - Zondag 14 januari



Voor de 5e keer bij Bob&Gon. In dit concert opent Ratzke zijn prachtige catalogus van muziek die hij met de jaren heeft verzameld. Parels van David Bowie, Brecht en Brel passeren de revue. Met de virtuoze Christian Pabst aan de vleugel.







Marcel de Groot - #HELD - Zondag 18 februari



Samen met Cor Mutsers brengt Marcel de Groot een mooie voorstelling, die in het vorig theaterseizoen al tot vele uitverkochte concertzalen heeft geleid. We zijn blij dat hij nu ook voor onze Club heeft gekozen.







Beatrice van der Poel en Erwin van Ligten – Forever 27 - Zondag 25 maart



In Forever 27, bezingen Beatrice (zang) en Erwin (gitaar) de wereldberoemde songs van de Club van 27. De groep van legendarische muzikanten, die zichzelf op hun 27e jaar de dood injaagden. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, wie kent hun songs niet.







Cor Bakker ontvangt… Humphrey Campbell - Zondag 22 april



Stichting Crown Theater Aalsmeer stelde voor "Exclusief bij Bob & Gon" een prachtig programma samen. De 70 abonnementen zijn inmiddels al uitverkocht, maar losse kaarten voor de voorstellingen zijn vanaf nu te krijgen bij Espago Aalsmeer, of door te reserveren via een mailtje aan tickets@crowntheateraalsmeer.nl Een losse kaart kost € 21,50. De voorstellingen beginnen om 15.30 uur en de zaal gaat om 14.45 uur open.



