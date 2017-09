Salafisme - Zondag met Lubach



Op het dak van het nieuwe Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam-West stonden twee activisten omdat de islamitische school ‘salafistisch’ zou zijn. Het salafisme is een stroming binnen de islam waarin wordt gestreefd naar een manier van leven zoals in de tijd van de profeet Mohammed - met gezellige én minder gezellige regeltjes. Bijna de helft van de Marokkaanse moskeeën in Amsterdam staat onder invloed van salafisten en ook binnen de moslimgemeenschap zijn de meningen verdeeld over salafistische scholen. Wat kunnen we hier aan doen? Zondag met Lubach heeft een oplossing.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

12 september 2017 11:59

34 keer bekeken.