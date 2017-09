Fox News baalt van deze 'orkaandeskundige'



Fox verslaat orkaannieuws alsof het breaking news is. De zender probeert dit zo lang mogelijk voor kijkcijfers te rekken. Ook wanneer blijkt dat de storm ongevaarlijk is geworden blijven de vragen aan voorbijgangers en de inhoud van de uitzending uiterst suggestief. Totdat ze deze man aanspreken. Hij legt in het kort uit dat er totaal geen gevaar meer bestaat, echt humor!





Geplaatst door 50plusser.nl

12 september 2017 12:14

