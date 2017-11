Feest vieren omdat je gescheiden bent





Feest vieren omdat je bent gescheiden. In Amerika vinden ze dart net zo gewoon als vrijgezellenparties of huwelijksfeesten. In Nederland denken we daarover anders zo blijkt uitonderzoek van de Nationale AdviesBalie. Nederlanders vinden de 'Divorce Party' een 'belachelijk idee'.





Divorce-Parties oogsten onlangs veel aandacht van diverse media, Vooral in Amerika wordt het steeds populaider om je echtscheidng uitgebreid te vieren. In Nederland zit men er niet op te wachten. Meer dan de helft van de respondenten van het onderzoek liet weten dat 'een scheiding alles behalve leuk is en niet iets is om te vieren'.



Wat is een Divorce Party?



In Amerika is de Divorce Party in opkomst. Mensen die een scheiding achter de rug hebben geven een feest om dit te vieren. Er zijn zelfs officiële Divorce Party organisatoren.

De feesten worden georganiseerd omdat ze therapeutisch zouden werken. Het vieren van de scheiding zou gezond zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat mensen na een stressvolle periode (de scheiding) toe zijn aan een beetje ontspanning.

Daarnaast worden op dit soort feesten ook bepaalde rituelen uitgevoerd. Trouwjurken en foto's worden verbrand en trouwringen begraven. Er bestaan zelfs speciale scheidingstaarten.



Wat vindt Nederland?



De mensen van Echtscheidingswijzer.nl waren benieuwd hoe de nuchtere Nederlanders zouden reageren op het idee van een Divorce Party. Op de site verscheen een poll, waarin werd gevraagd wat de bezoekers nou vonden van een dergelijk feest.

De meningen waren vrij helder. In totaal lieten 229 mensen hun reactie achter. Bijna 57 procent van de stemmers vond de Divorce Party een belachelijk idee. Een scheiding is alles behalve leuk en is toch niet iets om te vieren, was hun mening.



13 procent van de stemmers vonden het idee van een Divorce Party "een beetje raar". "Het is toch een beetje gek om zo'n verdrietige en ingrijpende gebeurtenis te vieren. Na mijn scheiding was een feestje eigenlijk wel het laatste waar ik op zat te wachten", zo zegt één van de respondenten.



Een andere groep mensen is een stukje positiever. Zo'n 18 procent van de stemmers vond het wel een goed idee. Zij dachten dat het misschien wel therapeutisch zou kunnen zijn om je scheiding op een positieve manier af te sluiten met een Divorce Party.

"Je sluit een nare periode op een positieve manier af. Dit kan helpen om je leven weer op te pakken en door te gaan", is de mening van een site-bezoekster.



Toch zijn er ook mensen die zo'n Divorce Party helemaal zien zitten. 12 procent van de stemmers leek het leuk om na de scheiding een feestje te vieren. "Na een nare periode een beetje ontspannen lijkt mij wel heel erg fijn. Zo'n feest geeft ook mooi wat afleiding", aldus een van de stemmers.





Artikel links Echtstcheiding-wijzer http://www.echtscheiding-wijzer.nl

