Waarom je dit jaar toch wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar



Vanaf half november maken verzekeraars hun premies en pakketten bekend. En tot 1 januari kun je overstappen naar een andere verzekeraar. Maar als je gewoon tevreden bent, waarom dan switchen? Dit zijn de redenen om toch een overstap te overwegen.







Cadeautjes en korting

In de strijd om de klant doen zorgverzekeraars er alles aan om overstappen zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zeggen ze bijna allemaal je oude verzekering voor je op. En naast welkomstcadeautjes bieden ze vaak ook een flinke overstapkorting. Dat kan heel voordelig zijn. Let wel goed op dat je dezelfde zorg gedekt krijgt. Vergelijk zorgverzekeraars daarom zorgvuldig. Via



Online voordeel

Vind je online zaken regelen geen probleem? Dan is een internetpolis voordelig. Dit kan wel €12,- per maand schelen. Vaak kun je ook bij je huidige verzekeraar overstappen naar een online verzekering. Vraag dat na of kies voor een nieuwe verzekeraar die online verzekeringen aanbiedt. Let op: bekijk de voorwaarden goed, want met een online verzekering moet je soms verder reizen voor zorg. Op Startpagina vind je alle zorginformatie in



Dezelfde dekking, andere premie

Zorgpremies kunnen enorm verschillen. Alleen al tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit een verschil van honderden euro’s. Het is daarom verstandig je huidige verzekering te



Let hierop als je overstapt

Heb je besloten over te stappen? Zorg dan dat je voor 31 december je huidige verzekering hebt opgezegd. Je hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering te kiezen. Vraag je voor 1 januari een nieuwe verzekering aan, dan wordt je oude verzekering vanzelf opgezegd door je nieuwe verzekeraar.



Meer over de voorwaarden vind je terug op Startpagina. In de strijd om de klant doen zorgverzekeraars er alles aan om overstappen zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zeggen ze bijna allemaal je oude verzekering voor je op. En naast welkomstcadeautjes bieden ze vaak ook een flinke overstapkorting. Dat kan heel voordelig zijn. Let wel goed op dat je dezelfde zorg gedekt krijgt. Vergelijk zorgverzekeraars daarom zorgvuldig. Via Startpagina vind je handige vergelijksites Vind je online zaken regelen geen probleem? Dan is een internetpolis voordelig. Dit kan wel €12,- per maand schelen. Vaak kun je ook bij je huidige verzekeraar overstappen naar een online verzekering. Vraag dat na of kies voor een nieuwe verzekeraar die online verzekeringen aanbiedt. Let op: bekijk de voorwaarden goed, want met een online verzekering moet je soms verder reizen voor zorg. Op Startpagina vind je alle zorginformatie in dit overzicht Zorgpremies kunnen enorm verschillen. Alleen al tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit een verschil van honderden euro’s. Het is daarom verstandig je huidige verzekering te vergelijken met andere aanbieders . Bovendien zie je meteen of je andere voordelen misloopt. Zo zijn de voorwaarden per verzekeraar ook verschillend. Denk bijvoorbeeld aan de wachttijden voordat je voor vergoeding in aanmerking komt.Heb je besloten over te stappen? Zorg dan dat je voor 31 december je huidige verzekering hebt opgezegd. Je hebt dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering te kiezen. Vraag je voor 1 januari een nieuwe verzekering aan, dan wordt je oude verzekering vanzelf opgezegd door je nieuwe verzekeraar.







• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

14 november 2017 12:46

59 keer bekeken.