Hortensia in herfsttenue

Aquarel ca. 20 x 30 cm. In het echt iets groener van kleur.

Begonnen met een digitale cursus aquarel. Landschap in beweging. Nu is dit geen opdracht, maar wel heb ik al enkel dingen in praktijk proberen brengen. Zoals kleurwaarden en dikkere verf, meer pigment gebruiken. Leuke cursus en ik heb zin om me meer te verdiepen in aquarel. Ik heb ook al wel gemerkt dat het fijner werkt met de betere, maar ook duurdere, Aquarelverf. Nu werk ik nog met de halve napjes, maar wil overgaan op tubes. Iemand van jullie daar ervaring mee?