Het is heerlijk, schilderles in Amsterdam bij Schilderles Amsterdam.

lekker met de olieverf, helemaal lekker zonder voorbeeld en gewoon vanuit je eigen gedachte werken en dan als het echt niet kan wordt je wat bijgestuurd , ik hou er van en zit er weer helemaal in.

De kaarsen zijn in twee lessen gedaan, af en toe een vlammetje aan om te zien wat voor kleur een vlam heeft of hoe de vlam brandt maar verder gewoon zelf zoeken waar komt het licht vandaan enzv.De lelies zijn nu in de fae eerste opzet. En geen agryl er onder maar meteen nat in nat en mengen op doek.