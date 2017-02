Stari Most na Drini

Een vriend van mij is afkomstig uit Zvornik, Bosnie-Herzogovina.





Hij vroeg mijof ik ook een van de kenmerkende plaatsen van Zvornik kon schilderen n.l. "Stari Most na Drini " wat staat voor "oude brug over de rivier Drina. "





Ik heb geantwoord dat ik in principe landschappen schilder maar nog nooit een brug had gedaan.





Het landschap was nog wel te doen maar wat een werk die brug !!





Natuurlijk heb ik tegen alle regels gezondigd door eerst de voorkant en daarna de achterkant van de brug te schilderen pas wat het aleeen maar moeilijker maakte.





Mijn vriend vond hem erg mooi en is er blij mee





Ik was blij dat hij eindelijk klaar was.





Groet





Fred