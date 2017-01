Dobberen door Dordrecht

Evert en Mieneke nodigden ons, Peter, Hennie en Ans, uit om even bij te praten. We hebben al veel leuke dingen met elkaar mogen delen en ook nu weer. We werden getrakteerd op een rondje Dordrecht per watertaxi, een ware belevenis! In deze tijd van het jaar is het misschien niet het eerste waar je naar uitkijkt, maar daardoor is de belevenis juist specialer.

We werden ingescheept in het hartje van de stad door Elio Barone onze kapitein van vandaag, van de boot ‘Nereide’. Onze gids op het water Elio is in Dordrecht geboren en getogen en weet veel over alles wat deze mooie stad te bieden heeft te vertellen. Lees meer over deze boot en het bijzondere project op de site; http://i-barone.weebly.com/project-nereide.html





Het werd een bijzonder interessante middag op het Dordtse Water, de plaatjes spreken voor zich. In de stad wordt de boot elektrisch voortgedreven, maar ‘buitengaats’ gaat de beer los en zorgt de 50pk sterke motor voor stabiliteit en snelheid op het ruime water van het drierivierenpunt.

Bij het Groothoofd in Dordrecht is er een geweldig uitzicht op het Drierivierenpunt. Op deze plek komen drie grote en n kleine rivier samen. Het Drierivierenpunt, zoals deze plek wordt genoemd, is dus feitelijk een vierrivierenpunt. Links stroomt de Oude Maas, vr de Noord en rechts de Beneden Merwede. Onzichtbaar vanaf dit punt komt rechts ook het Wantij op de rivieren uit. Met 150.000 passerende schepen per jaar vormen de rivieren het drukst bevaren knooppunt van Europa.

Evert en Mieneke wonen aan het Wantij in Dordrecht waardoor deze trip bijzondere betekenis heeft.

We besloten de dag met een gezellig diner in een restaurant aan het water met zicht op het Drierivierenpunt en de aan- en afvaart van de waterbussen.







Evert en Mieneke bedankt voor dit bijzondere uitje.







Meer foto's in het fotoboek van deze club . . . . .



































